Bénin: Daniel Edah adresse une lettre ouverte à Patrice Talon sur la révision constitutionnelle

L’ancien candidat à la présidentielle, Daniel Edah, a rendu publique ce 1er novembre 2025 une lettre ouverte adressée au président de la République, Patrice Talon.

Dans ce courrier, il interpelle le chef de l’État sur le projet de révision de la Constitution introduit à l’Assemblée nationale, à quelques mois de la présidentielle de 2026.

Selon Daniel Edah, cette initiative, portée par les députés Aké Natondé et Assan Séïbou, intervient dans un contexte politique tendu, marqué par la fragilisation du principal parti d’opposition Les Démocrates après la démission de plusieurs de ses députés. Une situation qui, selon lui, a fait tomber la minorité de blocage qui s’était opposée à la précédente tentative de révision constitutionnelle.

« Le terrain semble désormais favorable à son adoption », écrit-il, estimant que ce projet, déposé à la fin de la législature et à quelques mois de la présidentielle, est « politicien et opportuniste ».

Daniel Edah affirme que, malgré sa transmission par des députés, ce projet émane en réalité du pouvoir exécutif. « Nul n’est dupe, le peuple comme vous-même sait que ce projet de révision est avant tout le vôtre », lance-t-il au président Talon, tout en l’invitant à prouver le contraire.

L’ancien candidat met en garde contre les conséquences d’une telle réforme, qu’il juge porteuse « d’instabilité institutionnelle et d’insécurité juridique », susceptible de « décourager davantage l’investissement direct étranger ». Il estime également que la mandature actuelle n’a « plus la légitimité morale » pour conduire une réforme d’une telle portée à la veille des élections.

« Si cette révision vous paraît indispensable, alors permettez au peuple souverain de se prononcer par référendum », plaide Daniel Edah, évoquant un « geste d’élégance politique et de respect envers un peuple qui, en 2016, vous a choisi pour rompre avec la dictature du développement ».

L’homme politique met en garde contre tout recours à la force pour faire passer le projet, estimant qu’« aucune violence d’État ne peut arrêter un peuple exaspéré, acculé et déterminé ». Il en appelle au dialogue et au respect de la volonté populaire.

Daniel Edah conclut sa lettre en invitant le président Talon à « faire un usage mesuré de son autorité » et à « différer ce projet de révision constitutionnelle » pour préserver la paix et la stabilité du pays.