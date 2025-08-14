PAR PAYS
Bénin – Criet : le tiktokeur Flapacha Premier déposé en prison

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Le tiktokeur Flapacha Premier
Le créateur de contenu béninois « Flapacha Premier » a été placé sous mandat de dépôt à la Criet, jeudi 14 août 2025, après son arrestation le 8 août. Il est poursuivi pour avoir simulé un enlèvement sur TikTok dans le but de collecter de l’argent auprès des internautes et pour des activités présumées de cybercriminalité.

Présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce jeudi 14 août 2025, le tiktokeur connu sous le pseudonyme « Flapacha Premier » a été déposé en prison.

Son interpellation remonte au vendredi 8 août 2025, à la suite d’un signalement du réseau social TikTok. Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) lui reproche la diffusion de deux vidéos où il apparaît en train d’enlever et de molester un autre créateur de contenu, « Jérémie Degamer ».

Les premières conclusions de l’enquête révèlent que cette scène n’était qu’une mise en scène orchestrée par les deux protagonistes. Les mis. en cause ont simulé un enlèvement et une séquestration, puis lancer des appels à cotisation lors de diffusions en direct pour « venir en aide » à la prétendue victime.

Plusieurs heures après les avoir entendus, le parquet spécial a décidé de poursuivre Flapacha sous mandat de dépôt. Selon les informations recueillies, l’exploitation de données issues de son téléphone a révélé des activités de cybercriminalité.

