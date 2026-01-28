Bénin: création d’une agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants

Le gouvernement béninois a annoncé en conseil des ministres la mise en place d’une nouvelle structure dédiée à l’accompagnement des Afro-descendants souhaitant obtenir la nationalité béninoise, suite à l’adoption de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité pour cette catégorie de bénéficiaires.

L’initiative vise à canaliser et sécuriser le processus d’acquisition de la nationalité, tout en offrant un cadre institutionnel clair et pérenne pour les demandeurs.

La nouvelle agence permettra de centraliser les démarches et de garantir la cohérence et la continuité de la politique nationale dans ce domaine.

Parmi ses principaux objectifs, l’agence devra : améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes éligibles grâce à un guichet unique, permettant une orientation fiable sans empiéter sur les compétences des autorités décisionnelles ; préserver les prérogatives de l’État, notamment en matière de nationalité, par un suivi rigoureux, afin d’éviter toute confusion dans la répartition des rôles entre les différentes structures impliquées.

Le Conseil des ministres a, par ailleurs, approuvé les statuts de l’agence, marquant ainsi le lancement officiel de ce dispositif.