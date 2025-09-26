Bénin: Cotonou accueille la 16ᵉ Conférence des ministres de l’UEMOA sur l’emploi et la formation

Réunis à Cotonou, les ministres de l’Emploi et de la Formation professionnelle des pays de l’UEMOA ont lancé ce vendredi la 16ᵉ Conférence du cadre de concertation. Placée sous le thème de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, cette rencontre stratégique ambitionne de définir une feuille de route commune pour renforcer l’employabilité des jeunes dans un espace où 60 % de la population a moins de 25 ans.

Le Sofitel hôtel de Cotonou abrite ce vendredi 26 septembre 2025, les travaux de la 16ᵉ Conférence des ministres en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’espace UEMOA. Réunis autour du thème « Transformation numérique et employabilité des jeunes : quels leviers pour les compétences d’avenir et la stabilité à l’ère de l’intelligence artificielle ? », les représentants des huit pays de l’Union vont échanger sur les défis et les perspectives liés à la jeunesse, dans un contexte de bouleversements économiques et technologiques.

Un rendez-vous stratégique

Accueillant pour la troisième fois ces assises après 2013 et 2019, le Bénin a marqué de son empreinte l’organisation de ce rendez-vous majeur. Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, représentant le chef de l’État Patrice Talon, a donné le ton : « D’ici 2050, l’Afrique comptera plus de jeunes que le reste du monde. L’enjeu est immense : soit nous en faisons une opportunité, soit nous en faisons une menace ».

Pour le gouvernement béninois, l’emploi et la formation sont devenus des priorités nationales. La stratégie « Bénin 2060 Alafia » mise en avant par Cotonou illustre cette volonté d’inscrire les politiques publiques dans une vision de long terme, axée sur la formation technique, l’innovation et l’insertion socio-professionnelle.

L’appel à une coopération renforcée

Le président du cadre de concertation, Koffi N’Guessan, ministre ivoirien de la Formation professionnelle, a rappelé l’importance d’une approche collective face au chômage et au sous-emploi : « Ces défis ne sont pas insurmontables, mais ils exigent de nous des réponses coordonnées et une mutualisation accrue de nos ressources ».

Même son de cloche chez Mamadu Jaquité, commissaire de l’UEMOA chargé du Développement humain, pour qui la transformation numérique représente « une opportunité historique de réduire le chômage, si elle s’accompagne de politiques inclusives et visionnaires ».

Des résultats déjà tangibles

Au cours de la rencontre, plusieurs acquis du Cadre de concertation depuis sa création en 2010 ont été rappelés : un siège permanent inauguré à Bamako, la création d’observatoires nationaux de l’emploi et de la formation dans sept pays, ou encore l’élaboration d’un Plan stratégique 2025-2029. Des programmes régionaux, soutenus par des partenaires tels que la Suisse, le Canada ou encore la GIZ, ont également permis d’harmoniser les curricula, de moderniser la formation professionnelle et d’introduire des filières liées à l’intelligence artificielle.

Une jeunesse au centre des priorités

Tous les intervenants ont insisté sur l’urgence d’agir pour la jeunesse, qui représente près de 60 % de la population de l’UEMOA. Le chômage, estimé à 11,6 % au premier trimestre 2025 selon la BCEAO, demeure une préoccupation majeure.

« Nos jeunes ne demandent pas le monde. Ils demandent une chance : une chance de maîtriser le numérique, de créer des solutions africaines aux défis africains, de réussir ici, chez eux », a résumé Abdoulaye Bio Tchané, appelant à transformer les discours en résultats concrets.

Les conclusions attendues devraient tracer une feuille de route régionale ambitieuse, articulée autour de la digitalisation, de la mobilité professionnelle et de l’équité numérique. Autant de leviers pour faire de la transformation numérique un moteur de souveraineté et de prospérité partagée pour l’ensemble de l’espace UEMOA.

