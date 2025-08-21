Bénin – Contrôle technique au CNSR: une tentative de fraude déjouée

Le Centre National de la Sécurité Routière (CNSR) a mis en échec, le lundi 18 août 2025, une nouvelle tentative de fraude dans le cadre du contrôle technique des véhicules.

Les faits se sont déroulés à l’antenne régionale de Lokossa, où un usager et un agent ont été interpellés pour manipulation frauduleuse de documents officiels. Selon les informations recueillies, un automobiliste avait présenté son véhicule au contrôle technique. L’examen réalisé par le technicien avait révélé plusieurs défauts majeurs, donnant lieu à un délai de 48 heures pour effectuer les réparations nécessaires. Plutôt que de se conformer à la procédure, le propriétaire a choisi la voie de la fraude.

Avec la complicité d’un gardien du centre, il a orchestré le retrait du registre officiel de la fiche mentionnant les défauts relevés. L’objectif était de faire passer le véhicule pour conforme, malgré les risques potentiels pour la sécurité routière.

Une fraude découverte in extremis

La supercherie n’a pas prospéré. Une fouille minutieuse a permis de retrouver la fiche falsifiée dissimulée à l’intérieur du véhicule. Les deux fraudeurs présumés ont été aussitôt interpellés et placés en garde à vue par la police de Lokossa.

Réagissant à cette affaire, le directeur général du CNSR, Ariel Sacramento, a rappelé la détermination de son institution à combattre les pratiques illégales. « Chaque tentative de fraude est une menace directe pour la sécurité routière. Notre mission est de garantir que chaque véhicule en circulation réponde effectivement aux normes de sécurité », a-t-il souligné.

Depuis plusieurs mois, le CNSR a renforcé ses dispositifs de contrôle, multipliant les inspections inopinées et les audits internes. Plusieurs agents et usagers impliqués dans des manœuvres similaires ont déjà été sanctionnés.