Bénin : comment Patrice Talon aborde la fin de son second mandat ?

À moins de quatre mois de la fin de son second mandat constitutionnel, le président Patrice Talon affiche une continuité totale dans l’action gouvernementale. Selon le porte-parole du gouvernement, l’exécutif reste concentré sur la mise en œuvre intégrale du Programme d’action du gouvernement (PAG).

À l’approche de la fin de son second et dernier mandat, le président Patrice Talon ne donne aucun signe de relâchement. Interrogé lors de l’émission Focus sur la SRTB, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, assure que l’exécutif aborde cette période avec la même intensité qu’au premier jour. « Avec la même détermination qu’au premier jour… Ça peut paraître bizarre, mais c’est ça la réalité », a t-il déclaré.

Alors que le calendrier électoral prévoit l’élection du prochain président de la République le 12 avril 2026, avec une possible seconde échéance deux semaines plus tard, et une passation de pouvoir fixée au 24 mai, le temps restant est objectivement court. Mais pour le chef de l’État, il n’est pas question d’installer une gestion transitoire.

« Le président Talon ne fait pas comme s’il ne reste que quatre mois. Parce que le 24 mai, normalement, il passe la main. Un nouveau président aura été élu, soit le 12 avril, soit deux semaines plus tard », a expliqué le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Selon lui, le rythme de travail du président et l’exigence imposée à l’appareil gouvernemental demeurent inchangés, malgré l’échéance imminente. « Quand vous l’écoutez, quand vous voyez le rythme de travail qui n’a pas changé, quand vous voyez l’exigence qui n’a pas changé, il est resté le même comme depuis le premier jour », a t-il ajouté.

Face aux interrogations sur une possible focalisation sur la présidentielle, le message du chef de l’État reste clair, selon son porte-parole : priorité absolue à l’action gouvernementale. « Son message, c’est de dire à tous, focus, mise en œuvre du PAG. Le temps de la campagne électorale présidentielle viendra… Mais en attendant, mise en œuvre du PAG de façon tout aussi exigeante et remarquable que ce qui est fait depuis bientôt dix ans », a affirmé Wilfried Léandre Houngbédji.