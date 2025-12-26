Bénin: après 8 jours de garde à vue, l’ex compagne de Kemi Séba libérée et placée sous convocation

Après huit jours passés en garde à vue, Natou Pedro Sakombi, ancienne compagne de l’activiste Kemi Séba, a été présentée ce vendredi 26 décembre 2025 au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Selon son avocat, Me Cire Clédor Ly, inscrit au barreau de Dakar, trois chefs d’accusation sont retenus contre sa cliente. Il s’agit de blanchiment de capitaux, de contrebande et de fraude fiscale.

Mais à l’issue de l’audition du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, elle a été libérée et placée sous convocation.

Il faut souligner que la défense a contesté vigoureusement la régularité de la procédure. Me Cire Clédor Ly affirme avoir soulevé la nullité de l’ensemble des actes posés jusqu’à présent, évoquant de graves atteintes aux droits de sa cliente.

Selon lui, certaines règles internationales ainsi que des principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme n’auraient pas été respectés durant la garde à vue.

Interpellée le lundi 22 décembre 2025, Natou Pedro Sakombi quitte la garde à vue mais reste à la disposition de la justice.