Bénin: Alain Adihou salue une décision de la CENA comme un « signe d’ouverture »

À l’approche de l’élection présidentielle de 2026, le débat autour du parrainage des candidats continue d’animer la scène politique béninoise. L’ancien ministre et ex-conseiller politique de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Alain François Adihou, a réagi à la réforme électorale de mars 2024 et à la récente décision n°2025/12 de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Pour lui, ces évolutions traduisent un « signe d’ouverture, porteur d’espoir et de responsabilité », en ce qu’elles laissent entrevoir une possible ouverture du parrainage à des candidats non partisans.

La réforme du Code électoral de mars 2024, via son article 132 nouveau, exige désormais le parrainage par 28 députés ou maires issus de 15 circonscriptions électorales, renforçant le rôle des partis dans le processus électoral. Cette condition a été critiquée pour son exclusion potentielle des candidats non partisants.

Selon Adihou, la CENA a partiellement corrigé ce verrouillage via sa décision du 18 juillet 2025. Les candidats indépendants ne doivent plus prouver une adhésion préalable à un parti politique ; il leur suffit désormais de présenter une désignation formelle par le parti dont les parrains sont issus : l’Up-R, le Bloc Républicain ou Les Démocrates ce qui les rend éligibles à recevoir un parrainage.

Adihou estime que cette flexibilité ouvre un nouvel espace politique, permettant aux indépendants de négocier directement avec les partis soutenant des parrains. Un geste qu’il qualifie d’« ouverture politique à saluer avec prudence », qui favorise un processus électoral plus participatif et apaisé. Pour lui, les dirigeants des grands partis devront désormais démontrer leur sens de l’intérêt national en accordant des parrainages à des candidats indépendants crédibles.

Adihou appelle également les responsables politiques de la majorité présidentielle, l’Up-R et le Br, à faire preuve d’inclusion en coopérant avec des candidatures indépendantes. Pour l’ancien conseiller, cette décision de la CENA constitue une lueur de renouveau dans la démocratie béninoise.