Bénin: 3 présumés voleurs de moto interpellés à Tchaourou

La police républicaine a interpellé trois individus suspectés de vol de motocyclettes dans la localité de Kassouala.

L’opération intervient dans le cadre des efforts accrus des forces de l’ordre pour lutter contre l’insécurité liée aux vols de biens mobiliers dans la région.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les trois suspects seraient impliqués dans une série de vols de motos signalés ces dernières semaines par plusieurs victimes auprès des services de police.

Ces plaintes ont permis aux enquêteurs de reconstituer les faits et d’identifier des pistes menant aux mis en cause.

Les agents dépêchés sur le terrain ont finalement localisé et interpellé les présumés voleurs lors d’une opération de recherche et de surveillance.

Les hommes ont été conduits vers le commissariat pour les besoins de l’enquête et seront présentés aux autorités judiciaires compétentes, qui décideront des suites à donner à cette affaire.

La police s’attache désormais à déterminer l’ampleur du réseau et à vérifier d’éventuelles complicités, afin de démanteler toute organisation structurée autour de ces actes de vol.

Cette interpellation est saluée par les populations locales, qui espèrent que la mesure dissuasive contribuera à réduire les actes de criminalité et à restaurer un climat de sécurité dans la zone. Les autorités rappellent toutefois que les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur l’ensemble de ces faits.