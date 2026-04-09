Barça: l’espoir d’une remontada malgré le revers face à l’Atlético

Malgré une défaite frustrante face à l’Atlético de Madrid (0-2), le FC Barcelone veut encore croire à une qualification. Portés par une prestation encourageante, les Catalans affichent leur ambition de renverser la situation au retour.

Le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Battus au Camp Nou par l’Atlético de Madrid lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, les Blaugranas se projettent déjà vers la manche retour avec la ferme intention de renverser la vapeur. Malgré le score défavorable, la presse catalane veut y croire. « Oui, c’est possible ! », affiche le quotidien Sport, convaincu que les hommes de Hansi Flick ont les ressources nécessaires pour réaliser un exploit sur la pelouse madrilène.

Car au-delà du résultat, la prestation barcelonaise a laissé entrevoir des motifs d’espoir. Dominateurs dans le jeu, les Catalans se sont procuré de nombreuses occasions, butant toutefois sur un Juan Musso impérial dans les cages adverses. Sans les interventions décisives du portier argentin, le Barça aurait pu trouver la faille.

Réduits à dix en fin de match, les partenaires de Lamine Yamal ont néanmoins affiché du caractère, continuant à pousser malgré l’infériorité numérique. Une attitude qui nourrit l’optimisme avant le déplacement. « Remontada pas impossible », titre de son côté Mundo Deportivo, illustrant cette foi persistante. Symbole de cette frustration mêlée d’espoir, le jeune prodige espagnol a quitté la pelouse dépité, après avoir multiplié les initiatives sans parvenir à concrétiser. Le Barça le sait : la marche sera haute, mais la conviction est intacte.