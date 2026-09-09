Barça-Feyenoord : alerte aux pluies torrentielles, le choc reste programmé

Le Barça reçoit Feyenoord ce mercredi soir sous surveillance météo. Le match de Youth League a été reporté, tandis que le choc de Ligue des champions reste programmé à 18h45 au Camp Nou.

Le FC Barcelone et Feyenoord doivent toujours s’affronter ce mercredi 9 septembre à 18h45 au Spotify Camp Nou, alors qu’un épisode de fortes pluies frappe la Catalogne. Le match de Youth League entre les deux clubs, prévu plus tôt dans la journée, a en revanche été reporté au jeudi 10 septembre.

La vigilance météorologique constitue le principal point d’attention autour du rendez-vous européen. Le Servei Meteorològic de Catalunya affiche ce mercredi un avis de danger de niveau 4 sur 6 pour l’intensité des précipitations à Barcelone, avec un risque de plus de 40 mm de pluie en 30 minutes.

Dans plusieurs comarques de l’aire barcelonaise, la Protection civile catalane a limité les déplacements et les activités en extérieur entre 7h et 17h. Ces mesures ont directement touché le programme européen des jeunes du Barça et de Feyenoord, dont la rencontre au stade Johan Cruyff, à Sant Joan Despí, a été reprogrammée jeudi à 9h30.

Pour l’équipe première, le centre de match officiel du FC Barcelone maintient le coup d’envoi de Barça-Feyenoord à 18h45 au Spotify Camp Nou, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La situation reste néanmoins surveillée en raison des pluies intenses attendues dans la matinée et au début de l’après-midi. L’état de la pelouse et les conditions d’accès au stade devront notamment être observés à l’approche de la rencontre.

Le Barça arrive à ce rendez-vous après sa démonstration contre Valence et un début de saison parfait en Liga. Feyenoord, qui s’est qualifié pour la Ligue des champions, est encore invaincu en championnat néerlandais.