Ballon d’Or 2025: les votes sont clos, verdict le 22 septembre

Par Romaric Déguénon
Ballon d'Or 2025: les votes sont clos, verdict le 22 septembre
le trophée du Ballon d'Or
Le trophée du Ballon d'Or @AFP
La course au Ballon d’Or 2025 entre dans sa dernière ligne droite. La période de vote est désormais terminée et le successeur de Rodri sera connu le 22 septembre, lors de la traditionnelle cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris.

Ils sont trente finalistes en lice pour décrocher le prestigieux trophée, qui sacre le meilleur joueur de l’année. Parmi eux, trois noms semblent se détacher : Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Achraf Hakimi, considérés comme les grands favoris de cette édition.

Le règlement repose sur trois critères principaux : les performances individuelles, les titres collectifs remportés ainsi que la classe et le fair-play.

Le vote a été confié à des journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA. Chacun d’eux a désigné ses dix joueurs préférés par ordre de mérite. Le lauréat sera désigné en fonction du total de points récoltés.

