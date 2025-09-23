PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: croqué par Dembélé, Lamine Yamal réconforté par sa copine de 25 ans

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Lamine Yamal
Lamine Yamal@footmercato
. .

Echoué à remporter le Ballon d’Or 2025, décroché par Ousmane Dembélé, Lamine Yamal pourra se consoler dans les bras de sa copine, la chanteuse Nicki Nicole, qui a adressé un beau message à son chéri.

Grand favori pour le sacre, Lamine Yamal ne remportera pas le Ballon d’Or 2025. L’attaquant espagnol a été doublé par son homologue du PSG, Ousmane Dembélé,qui a décroché le sacre lundi soir à Paris. Une grosse déception pour le numéro 10 du Barça qui est reparti de la France, avec seulement le trophée Kopa du meilleur jeune joueur, remporté pour la deuxième année consécutive.

De quoi déclencher l’ire de son entourage, qui estime injuste le sort réservé au prodige catalan. «C’est le plus grand… Je ne parlerai pas de vol, mais plutôt de préjudice moral causé à un être humain. Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas seulement parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde», a notamment lâché Mounir Nasraoui, père de Yamal.

En couple depuis quelques mois avec le footballeur de 18 ans, Nicki Nicole a également tenu à manifester son soutien à son compagnon. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse de 25 ans a publié une photo du couple accompagnée d’un message affectueux : « mon étoile Je t’aime ». Des mots qui vont sans doute consoler l’Espagnol!

