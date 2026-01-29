Au-delà des hommages, le contexte

Samedi 24 janvier 2026 à Kara, une cérémonie officielle a rendu hommage aux militaires tombés, blessés et auteurs d’actes de bravoure engagés dans l’Opération Koundjouaré, en présence de Faure Gnassingbé, président du Conseil et chef suprême des Armées. La remise de distinctions, dont des élévations à la dignité de Chevalier de l’Ordre du Mono et des médailles de Vaillance, visait à saluer le rôle des Forces Armées Togolaises (FAT) dans la lutte contre l’extrémisme violent et les attaques terroristes dans la région des Savanes.

La cérémonie, organisée au Régiment Parachutiste Commando (RPC) de Kara, a été marquée par des moments de recueillement face aux familles des soldats tués et aux blessés immobilisés. Selon le protocole, le chef de l’État a procédé à des décorations et a prononcé un hommage aux « femmes et hommes qui ont donné leur vie pour préserver l’intégrité du territoire et assurer la sécurité de nos concitoyens », formulation publiée ensuite sur ses canaux officiels. L’émotion a été palpable parmi les proches des militaires victimes d’attaques récentes dans la préfecture du Kpendjal.

Outre les distinctions individuelles remises aux combattants blessés et aux familles des disparus, la cérémonie a également servi de moment officiel de reconnaissance de l’engagement des FAT dans les zones frontalières du nord du pays. Les autorités ont mis en lumière la nature des opérations menées sous l’appellation Koundjouaré, présentant ces actions comme des réponses de l’armée aux menaces d’extrémisme violent signalées dans la région.

Prévention de la radicalisation et débats sur les causes profondes

Parallèlement aux hommages, des intervenants et des observateurs ont rappelé l’importance de mesures préventives contre la radicalisation. Le programme interministériel CIPLEV (Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre l’Extrémisme Violent) a été cité comme l’outil officiel destiné à prévenir la radicalisation des populations et à soutenir les actions de déradicalisation. Des voix présentes lors de l’événement et dans les commentaires publics ont estimé que l’efficacité de ce type de programme dépendrait d’efforts sur les facteurs socio-économiques souvent évoqués comme propices à la radicalisation, notamment les inégalités, la répartition des ressources et la pauvreté.

La tenue tardive de la cérémonie a été perçue par certains comme une réponse à des attentes exprimées au sein de la population togolaise, qui appelait à une reconnaissance publique des sacrifices consentis par les militaires engagés dans le Nord. Les autorités militaires et civiles représentées à Kara ont souligné la continuité des opérations de sécurité dans les zones affectées et la nécessité de maintenir le soutien aux familles des victimes.

Le message prononcé et publié par Faure Gnassingbé, incluant l’élévation posthume et les décorations, a été diffusé sur ses comptes officiels