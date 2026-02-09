Au Bénin, le BR fixe les règles à ses sections pour la désignation des responsables communaux

À l’approche de l’installation des conseils communaux pour la mandature 2026-2033, le Bloc Républicain a adressé une note circulaire à ses coordinations locales. Le document précise les règles de désignation des responsables communaux et fixe la procédure à suivre pour proposer les noms des futurs responsables municipaux.

Datée du 09 février 2026 et signée par le vice-président chargé des Affaires administratives et électorales, Amavi Joseph Anani, la note rappelle que cette démarche s’inscrit dans « le cadre de l’installation du conseil communal et de ses organes pour une bonne gouvernance dans nos communes ».

Selon le document, dans les communes où le BR est majoritaire, le parti se charge de désigner plusieurs responsables clés. Il est précisé que « le BR désigne : le Maire, le Premier Adjoint au Maire dans les communes intermédiaires et ordinaires » ainsi que d’autres postes dans certaines communes à statut particulier.

La note ajoute également que « le BR désigne trois (03) Présidents de commissions sur les quatre (04) ». De son côté, le parti minoritaire obtient certains postes, notamment le deuxième adjoint au maire et la présidence d’une commission.

Au niveau des arrondissements, le texte indique que « le Chef d’Arrondissement (CA) est proposé par le parti majoritaire dans l’arrondissement concerné ».

Un calendrier précis pour l’envoi des propositions

Pour garantir une organisation harmonieuse, le parti insiste sur une procédure claire. La note précise que « la présente note circulaire est diffusée dans toutes les sections » et que chaque structure locale doit organiser la désignation sous la supervision des responsables politiques de la circonscription. Concernant l’organe exécutif des communes, il est demandé que « pour l’organe exécutif des communes, chaque section doit transmettre une liste comportant trois (03) noms au Secrétariat Exécutif ».

Le Bloc Républicain fixe aussi une date limite pour la transmission des candidatures. Le document souligne que « les propositions doivent parvenir au SE au plus tard le Mardi 10 Février 2026 à 10h précise ». Cette étape marque le début du processus interne de sélection des responsables communaux avant la mise en place officielle des nouvelles équipes locales.