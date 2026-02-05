Atalanta – Juventus : titulaires pour le quart de finale de la Coupe d’Italie

Atalanta et la Juventus se retrouvent ce soir en quarts de finale de la Coupe d’Italie, avec un coup d’envoi fixé à 20h00 GMT. Ce rendez-vous déterminera l’une des équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition.

À l’approche de la rencontre, les staffs des deux clubs ont rendu publiques leurs compositions de départ, dévoilant les joueurs qui débuteront la confrontation.

Retrouvez ci-dessous les formations retenues par chaque entraîneur pour ce duel à élimination directe.

Les formations alignées

Atalanta Bergame — Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta ; De Roon (cap.), Ederson, Bernasconi ; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

Juventus — Perin ; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly ; Thuram, Locatelli (cap.), Conceição ; McKennie, Cambiaso, David.