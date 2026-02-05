Atalanta Bergame élimine la Juventus et atteint les demi‑finales de la Coupe d’Italie

Le New Balance Arena a réservé une énorme surprise en quarts de finale de la Coupe d’Italie : Atalanta Bergame a infligé une large défaite à la Juventus, s’imposant finalement 3-0. Les deux équipes ont livré une première période assez timide, loin de leurs meilleures prestations, mais ce sont les joueurs locaux qui ont su profiter des occasions.

La première réalisation est intervenue à la 27e minute, lorsque Gianluca Scamacca a transformé un penalty et donné l’avantage à son équipe, avantage qui a tenu jusqu’à la mi-temps. Après la reprise, le rythme du match a gagné en intensité ; la Juventus a exercé un pressing soutenu et cherché à revenir, sans parvenir à concrétiser ses temps forts.

Alors que les Turinois dominaient territorialement, Atalanta a choisi la vitesse en contre et a doublé la mise à la 77e minute grâce à Kamaldeen Sulemana, qui a poussé le ballon au fond suite à un centre de Raoul Bellanova. Huit minutes plus tard, Mario Pašalić a scellé le score d’un tir croisé, assurant ainsi la qualification de Bergame pour le dernier carré de la compétition.