Assemblée nationale : début du retrait des attributs pour les députés de la 10ᵉ législature

En vue de leur installation officielle prévue le dimanche 8 février 2026, les députés de la 10ᵉ législature du Bénin sont conviés au palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour récupérer leurs attributs officiels, du lundi 2 au jeudi 5 février 2026.

Les nouveaux députés élus lors des élections législatives du 11 janvier 2026 se préparent à prendre officiellement leurs fonctions au sein de l’Assemblée nationale. Dans ce cadre, ils sont invités à se présenter au palais des Gouverneurs à Porto-Novo entre le 2 et le 5 février 2026 afin de retirer leurs attribus, nécessaires à l’exercice de leurs mandats.

Cette étape administrative, préalable à l’installation formelle prévue pour le dimanche 8 février, consiste notamment à remettre aux députés leurs insignes, badges, codes d’accès et autres documents officiels qui permettent de débuter leurs activités parlementaires.

Le prélèvement des attribus marque le début concret des responsabilités des parlementaires dans ce nouveau cycle législatif. Il intervient après la publication officielle des résultats par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et la validation de la liste des élus par la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions du code électoral béninois.

La dixième législature sera composée exclusivement des représentants des deux partis principaux de la majorité présidentielle, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR), qui ont raflés tous les 109 sièges lors du scrutin.

L’installation officielle le 8 février donnera le coup d’envoi des travaux parlementaires, avec l’élection du président de l’Assemblée nationale et la constitution des commissions permanentes, des étapes essentielles pour la mise en œuvre de la nouvelle législature et la poursuite des projets de loi en cours.