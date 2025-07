Arrestation de Hugues Sossoukpè: le parti Les Démocrates exige des explications

Au Bénin, le parti d’opposition Les Démocrates a exprimé de vives préoccupations quant aux conditions d’interpellation du journaliste et activiste Hugues Comlan Sossoukpè, actuellement détenu à la prison civile de Ouidah. C’était à l’occasion d’un point de presse tenu ce lundi 14 juillet 2025 à son siège à Cotonou.

Selon les responsables du parti, plusieurs zones d’ombre entourent l’arrestation et l’extradition du web-activiste, présenté comme un réfugié politique protégé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Le chargé à la communication du parti, Dr Guy Mitokpè, a soulevé une série d’interrogations jugées essentielles : Où et dans quelles conditions précises a-t-il été interpellé ? Par quelle autorité a-t-il été arrêté ? Quel mécanisme juridique a permis l’émission d’un mandat d’arrêt international contre lui ? En vertu de quel accord bilatéral ou multilatéral a-t-il été remis aux autorités béninoises, malgré son statut de réfugié ? Par quel moyen de transport a-t-il été transféré ? A-t-il subi des traitements inhumains ou une tentative d’élimination physique, comme le craignent certains, à l’instar du cas évoqué de Steve Amoussou ?

Pour Les Démocrates, cette affaire met en lumière une dérive inquiétante dans la gouvernance sécuritaire du pays. Le parti dénonce ce qu’il qualifie de « méthodes barbares d’exercice du pouvoir d’État relevant d’une autre époque » et estime que cette situation illustre une fragilité généralisée de l’État de droit au Bénin.

Dr Guy Mitokpè a appelé l’ensemble des citoyens à prendre conscience de ce qu’il qualifie « d’insécurité judiciaire » et à rester vigilants face aux menaces qui pèseraient sur les libertés fondamentales.

En conclusion, le parti Les Démocrates exige la libération immédiate et sans condition de Hugues Comlan Sossoukpè, qu’il considère comme un réfugié politique arbitrairement détenu.

L’intégralité de la déclaration

Cotonou, le 14 juillet 2025

N°282-25/LD/PDT/SA

POINT DE PRESSE

(Relatif à l’arrestation du Refugié politique Comlan Hugues SOSSOUKPE)

Le Parti « Les Démocrates » a appris avec stupéfaction par voix de presse et suite au communiqué du collectif des Avocats constitués pour sa défense, l’arrestation en Côte d’Ivoire de Monsieur Comlan Hugues SOSSOUKPE, exilé politique au Togo bénéficiaire de la protection du Haut Commissariat pour les Réfugiés.

Le parti « Les Démocrates » dénonce et condamne vigoureusement cet énième enlèvement d’un refugié politique à l’étranger avec les moyens de l’État aux mépris de toutes les règles du droit international humanitaire et des conventions internationales de protection des réfugiés politiques.

Par cet acte, il est clair qu’à l’approche des échéances électorales générales de 2026, et au regard des moyens d’État usités, qu’une fatwa a été déclenchée pour anéantir avant l’heure toute source d’information crédible susceptible de mettre à mal un projet politique de confiscation du pouvoir et de 3è mandat ou de 3è mandat déguisé.

Monsieur Comlan Hugues SOSSOUKPE est un journaliste bénéficiant de la protection internationale des Nations Unies et sauf guet-apens tendu, il ne saurait faire l’objet d’une quelconque arrestation dans un pays étranger qui de surcroît l’avait officiellement invité pour une activité relevant de sa profession. Il s’agit d’un acte criminel qui ne peut être considéré comme une raison d’État.

Le Parti « Les Démocrates » réclame la lumière sur cette interpellation.

Où a-t- il été interpellé ?

Par qui a-t-il été interpellé ?

Quand est-ce qu’un mandat d’arrêt du Bénin a-t-il été délivré à l’encontre du Monsieur Comlan Hugues SOSSOUKPE ?

En vertu de quel accord a-t-il été remis aux autorités béninoises d’autant qu’il est réfugié politique et comme tel sous la protection du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés ?

Par quel moyen de transport, a-t-il rejoint le Bénin ?

N-a-t-il pas subi de préjudice physique, voire de tentative d’élimination physique comme dans le cas du compatriote Steeve AMOUSSOU ?

Il est clair que les voix critiques continuent d’être étouffées.

Ces méthodes barbares d’exercice du pouvoir d’État, relevant d’une autre époque, doivent interpeler la conscience de chaque béninois et de chaque béninoise sur le fait que nous sommes tous dans une insécurité judiciaire et de surcroît des prisonniers ambulants. Il est du devoir patriotique de chaque citoyen quelque soit son obédience politique de répondre à l’appel patriotique de notre hymne national…Enfants du Bénin debout.

Debout pour réclamer ta liberté.

Debout pour réclamer une justice indépendante.

Debout pour dénoncer l’opacité dans la gestion de ton pays.

Debout pour dire NON aux enlèvements politiques.

Notre pays ne saurait être indéfiniment qualifié d’État voyou et de pays ne respectant ni le droit, ni les conventions internationales pour lesquelles nous sommes signataires.

À la famille biologique et aux amis et collaborateurs de Comlan Hugues SOSSOUKPE, le Parti « Les Démocrates », vous encourage et vous réitère tout son engagement à vos côtés.

À tout le peuple Béninois, le Parti « Les Démocrates » voudrait rappeler son devoir citoyen de travailler à la restauration de la démocratie et à la sauvegarde de la justice sociale.

À la communauté internationale et principalement aux partenaires de premier plan du Bénin que sont les États-Unis d’Amérique, la France, l’Union Européenne et ainsi qu’à la CEDEAO, de prendre toutes les dispositions pour que les instruments internationaux de protection des citoyens auxquels le Bénin a souscrit soient respectés.

Le Parti « Les Démocrates » réitère son engagement auprès de tout le peuple Béninois dans sa quête quotidienne de Justice, de liberté et de paix.

Le Parti « Les Démocrates » appelle à la libération pure et simple du Réfugié politique Comlan Hugues SOSSOUKPE.

Nous vaincrons

Le parti « Les Démocrates »