Armée béninoise: plusieurs hauts gradés promus à des grades supérieurs

Plusieurs officiers supérieurs de l’armée béninoise ont été promus à de nouveaux grades au cours du conseil extraordinaire des ministres tenu ce vendredi 26 décembre 2025.

Cette décision vise à renforcer la hiérarchie militaire et à reconnaître l’engagement de certains cadres au service de la défense nationale.

Parmi les officiers promus figurent des figures importantes des Forces armées béninoises. Le général Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République, voit son avancement entériné par le gouvernement, de même que le général Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces armées béninoises.

Le général Abou Issa, membre du haut commandement, ainsi que le colonel Dieudonné Djimon Tévoédjrè et le colonel Francis Gomina ont également été élevés à des grades supérieurs.

Ces promotions s’inscrivent dans un contexte de restructuration et de consolidation des forces armées, quelques semaines après la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025.

Elles font partie des mesures prises par le gouvernement pour reconnaître les responsabilités et les efforts des cadres militaires dans la préservation de l’ordre constitutionnel et la sécurité du pays.

La cérémonie officielle de remise des insignes et des nouvelles prérogatives devrait intervenir prochainement, selon les indications du ministère de la Défense. Les autorités ont souligné que ces avancements sont conformes aux textes en vigueur et qu’ils contribuent à renforcer la cohésion et l’efficience de l’institution militaire.



