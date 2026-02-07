Anis Ben Slimane marque pour Norwich City en Championship

Le milieu tunisien Anis Ben Slimane, 24 ans, confirme sa période faste avec Norwich City. Cet après-midi, lors de la 31e journée du Championship, il a de nouveau marqué pour son équipe, participant directement au succès obtenu face à Blackburn.

Dans une rencontre lourde d’enjeux pour la course au maintien, Ben Slimane a débloqué la partie à la 73e minute, offrant l’avantage aux Canaries. Le dernier quart d’heure verra ensuite Norwich ajouter un second but, ce qui a permis au club de s’imposer sur le score de 2-0.

Ce succès contre un concurrent direct soulage la formation jaune et verte : Norwich occupe désormais la 17e place avec 36 points, soit quatre unités d’avance sur la zone de relégation que compte Blackburn, l’adversaire du jour.

Forme et rôle dans la lutte pour le maintien

Avec ce but, Ben Slimane en est à quatre réalisations lors de ses cinq dernières sorties, une dynamique qui le place parmi les joueurs les plus en vue du groupe. Sa capacité à se montrer décisif dans les moments chauds du match renforce son statut au sein de l’effectif.

Sa régularité offensive apporte des solutions supplémentaires au staff technique et constitue un élément précieux pour les Canaries dans cette phase cruciale du championnat. La contribution du milieu tunisien pourrait se révéler déterminante au cours des prochaines journées, alors que Norwich cherche à se distancer définitivement de la zone rouge.