Zimbabwe : Karo Platinum annonce un bail minier spécial de 25 ans sur le Great Dyke

Selon Mining Weekly citant la société, l’accord signé avec l’État zimbabwéen couvre 23 903 hectares et doit sécuriser le projet jusqu’à la première production. La documentation de Tharisa mentionne toutefois un cadre minier déjà en place depuis 2021.

Mining Weekly a rapporté le 24 août 2026, en citant Karo Platinum et sa maison mère Tharisa, que la société avait signé avec le Zimbabwe un accord de bail minier spécial d’une durée initiale de 25 ans pour son projet de platine sur le Great Dyke. L’opération est présentée comme une étape de sécurisation du cadre foncier et fiscal du projet jusqu’à la première production.

Selon la même source, l’accord couvre 23 903 hectares sur cette formation géologique du centre du pays. Karo Platinum rattache ce périmètre à la première phase de développement de son projet de métaux du groupe du platine.

Mining Weekly indique que cette phase 1 est conçue pour employer plus de 1 000 personnes et produire 226 000 onces par an une fois la montée en puissance achevée. Le média spécialisé rapporte aussi que plus de 240 millions de dollars ont déjà été investis dans le projet.

La page projet de Tharisa précise de son côté que l’État zimbabwéen détient 15 % de Karo Platinum via Generation Minerals. Elle mentionne également un mining lease 41 sur 23 903 hectares, délivré le 12 mars 2021 et présenté comme valable pour la durée de vie de la mine.

Cette chronologie conduit à distinguer le nouveau bail spécial du cadre minier antérieur déjà évoqué par le groupe. Mining Weekly ajoute que la construction a commencé en décembre 2022 et que le pilot mining a démarré en juin 2023.