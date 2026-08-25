Alain-Fabien Delon donne un entretien à Paris Match sur fond de conflit familial

Mis en avant le 19 août 2026, cet entretien intervient deux ans après la mort d’Alain Delon, alors que plusieurs procédures ont encore opposé ses enfants en 2026.

Paris Match a mis Alain-Fabien Delon en couverture le 19 août 2026 pour un entretien publié deux ans après la mort d’Alain Delon, dans un climat familial et judiciaire toujours tendu entre les enfants de l’acteur.

Alain Delon est mort le 18 août 2024 à Douchy, à l’âge de 88 ans. Depuis sa disparition, les différends entre Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon se sont prolongés sur le terrain judiciaire.

Anthony Delon a été entendu le 15 avril 2026 dans l’enquête préliminaire ouverte après la plainte d’Alain-Fabien Delon sur la mort du chien Obba. Il a été laissé libre sans poursuites à ce stade.

Anthony et Alain-Fabien Delon ont aussi comparu le 17 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris dans la procédure engagée par leur sœur Anouchka autour d’un enregistrement privé. Le 3 juin 2026, ils ont été condamnés à des amendes avec sursis et à des dommages-intérêts.

L’enquête préliminaire liée à la mort d’Obba était toujours en cours fin avril 2026 après l’audition d’Anthony Delon.