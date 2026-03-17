Ambre (Star Academy) avance à grands pas sur son projet musical

Ambre, gagnante de la dernière saison de la Star Academy, a publié mardi 17 mars 2026 une photo prise en studio, signe que son premier projet solo avance sous le nom d’artiste Amber Jadah. Le cliché en noir et blanc, partagé sur son compte Instagram, montre la jeune artiste en pleine session d’enregistrement, postant ainsi un nouvel jalon sur la voie de sa carrière musicale après sa victoire.

La publication intervient « en marge de la tournée », selon les éléments partagés sur les réseaux, et a rapidement suscité des réactions parmi ses abonnés. Le visuel ne donne pas de détail sur la forme exacte du futur projet — single, EP ou album — mais confirme qu’Ambre a déjà entamé un travail en studio sous son nom de scène choisi.

Rappelons qu’en février, Ambre a remporté la dernière édition de la Star Academy avec 59 % des suffrages face à Léa. Agée de 18 ans et présentée comme la benjamine de la promotion, elle avait, à l’issue de sa victoire, annoncé son souhait de se lancer sous le pseudonyme Amber Jadah.

Ses déclarations publiques et le choix du nom de scène

Dans une interview accordée à TF1 Info peu après son triomphe, Ambre est revenue sur l’impact de la compétition et sur ses orientations artistiques. Elle a expliqué que la Star Academy n’avait pas modifié ses plans initiaux, mais qu’elle constituait « une belle opportunité » et un « accélérateur » pour sa carrière. Elle a également évoqué la transition médiatique liée à son interprétation d’un titre de Patricia Kaas pendant l’émission, notant qu’elle passait « de l’ombre à la lumière d’un seul coup ».

Sur la question de la langue et de l’ambition internationale, la jeune artiste s’est montrée pragmatique : si elle nourrit des ambitions à l’étranger, elle a confirmé vouloir s’adresser en priorité au public francophone. « Peut-être que ça arrivera. Mais oui, je pense d’abord chanter en français. Je m’adresse aux Français, on est en France ! », a-t-elle déclaré.

Ambre a aussi détaillé l’origine de son nom de scène. Elle a assuré ne pas l’avoir choisi à la hâte : « Je l’ai choisi des années auparavant », a-t-elle expliqué, racontant s’être projetée un matin en se demandant quel nom elle voudrait porter si sa carrière dépassait les frontières. Elle a précisé que son prénom d’origine, Ambre, avait été « anglicisé » en Amber et que « Jadah » était un nom qui lui plaisait. « À l’arrivée Amber Jadah, ça sonne plutôt bien », a-t-elle ajouté, tout en précisant qu’elle n’avait aucun problème si le public continuait à l’appeler Ambre et qu’elle pensait « rester sur ça » pour son nom d’artiste.