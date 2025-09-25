PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Sécurité image/svg+xml Algérie : 06 terroristes éliminés lors d’une opération dans le nord-est

Algérie : 06 terroristes éliminés lors d’une opération dans le nord-est

Sécurité
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest
Attaques terroristes au Bénin et en Afrique de l’Ouest@PSI
- Publicité-
. .

Le ministère algérien de la Défense a annoncé mercredi que l’armée avait abattu six terroristes mardi lors d’une opération menée dans la région de Tlidjene, au nord-est du pays. Six fusils mitrailleurs et une importante quantité de munitions ont également été saisis.

Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, s’est rendu sur place pour inspecter les unités impliquées et a réaffirmé la détermination de l’Algérie à « poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes ».

Malgré une situation sécuritaire globalement stable dans les grandes villes, certaines poches de terrorisme persistent dans l’est, le nord et le sud du pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Ouidah: Trois hôtels de luxe bientôt construits à Avlékété

Burkina Faso

Côte d’Ivoire : fin de service de SNEDAI pour les cartes consulaires burkinabè

France

France : Sarkozy reconnu coupable dans le procès du financement libyen de 2007

Bénin

Bénin: un plan stratégique 2025-2029 pour dynamiser l’emploi des jeunes

Malawi

Malawi : Peter Mutharika remporte la présidentielle face à Lazarus Chakwera

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Adjoumani dément toute pression onusienne sur les candidatures recalées

Bénin

Bénin – Modification des données sur la liste électorale: la date butoir fixée au 28 septembre

Bénin

Bénin: un accident de circulation fait quatre morts à Malanville

Monde

Covid-19: une reprise épidémique avec plus de 26.000 nouveaux cas en septembre 2025

Bénin

Crise verbale entre Béninois et Gabonais: Cotonou tape du poing sur la table

VOIR TOUS LES FLASHS