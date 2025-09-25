Algérie : 06 terroristes éliminés lors d’une opération dans le nord-est

Le ministère algérien de la Défense a annoncé mercredi que l’armée avait abattu six terroristes mardi lors d’une opération menée dans la région de Tlidjene, au nord-est du pays. Six fusils mitrailleurs et une importante quantité de munitions ont également été saisis.

Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, s’est rendu sur place pour inspecter les unités impliquées et a réaffirmé la détermination de l’Algérie à « poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes ».

Malgré une situation sécuritaire globalement stable dans les grandes villes, certaines poches de terrorisme persistent dans l’est, le nord et le sud du pays.