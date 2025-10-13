En Brève

Alerte du BND : risque de conflit militaire avec Moscou avant 2029

Les services secrets allemands (BND) ont mis en garde lundi 13 octobre contre une Russie jugée prête, selon eux, à entrer en conflit militaire direct avec l’OTAN, une menace susceptible de se matérialiser avant 2029. Martin Jäger, président du Service fédéral de renseignement, a déclaré lors de son audition devant la commission de contrôle parlementaire au Bundestag à Berlin que Moscou estime disposer de chances réalistes d’étendre sa zone d’influence vers l’ouest et de rendre l’Europe — économiquement plus puissante — dépendante de la Russie, et qu’elle n’hésiterait pas, si nécessaire, à recourir à la force contre l’Alliance, rapporte l’AFP.

