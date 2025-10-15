Al-Charaa appelle Poutine à redéfinir les relations Moscou-Damas

En Brève

Mercredi 15 octobre, le président syrien par intérim Ahmed al-Charaa a déclaré vouloir « redéfinir » les relations entre Damas et Moscou lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine depuis le renversement, en décembre, de Bachar el-Assad, dont le Kremlin était l’un des principaux alliés. Au cours de cet entretien retransmis à la télévision, al-Charaa a expliqué : « Nous essayons de restaurer et de redéfinir d’une nouvelle manière la nature de ces relations afin que la Syrie puisse jouir de son indépendance, de sa souveraineté, ainsi que de son unité et de son intégrité territoriales, de sa sécurité et de sa stabilité. » De son côté, Vladimir Poutine a salué, lors de cette entrevue au Kremlin, les liens « profonds » unissant la Russie et la Syrie.

