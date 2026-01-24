Agente pénitentiaire condamnée pour liaison sexuelle avec un détenu dans une église

Une ancienne agente pénitentiaire, Isabelle Dale, a été condamnée à trois ans et demi de prison après avoir entretenu des relations intimes avec des détenus et participé à un projet visant à introduire des enveloppes imbibées d’un produit stupéfiant dans un établissement pénitentiaire du Kent.

Le verdict a été rendu par la Southwark Crown Court, qui a retenu contre Mme Dale deux chefs de manquement à une fonction publique commis entre septembre 2021 et décembre 2022, ainsi qu’un chef de conspiration en vue d’introduire un article de la « liste A » — catégorie d’objets interdits en détention. Les faits impliquent les détenus Shahid Sharif et Connor Money, ainsi que la co‑prévenue Lilea Sallis.

Le juge Christopher Hehir a souligné, lors de l’audience, que Dale avait promis « un amour éternel » aux deux détenus et qu’elle utilisait selon lui leurs vulnérabilités comme « bouclier et excuse » pour son comportement. Il a qualifié la prévenue de « profondément sournoise, malhonnête et manipulatrice » tout en rejetant l’argument de la défense selon lequel des troubles mentaux expliqueraient ses actes.

Relations en détention et manquements professionnels

Les juges ont retenu que Dale avait noué des relations étroites avec Shahid Sharif et Connor Money alors qu’elle travaillait à la prison de HMP Coldingley, dans le Surrey. Les procureurs ont présenté des échanges de messages établissant une relation « clairement sexuelle » entre Dale et Sharif, et indiquant que des collègues avaient eu des soupçons quant à la nature de leurs rapports.

Le tribunal a appris que Dale et Sharif s’étaient fiancés quelques mois après le début de son emploi à Coldingley. À son domicile, une photo du couple décorée d’un cœur blanc et datée, supposément pour commémorer leurs fiançailles, a été retrouvée par les enquêteurs. Le juge a par ailleurs noté que Dale avait transmis des informations sensibles à Connor Money lors d’une autre relation intime, répondant à ses inquiétudes sur une fouille potentielle par des assurances sur la faiblesse de la vigilance de la sécurité.

Conspiration pour introduire des stupéfiants et peines infligées

Le projet de trafic visait à faire parvenir des enveloppes imbibées de « spice » — terme courant pour désigner des cannabinoïdes synthétiques — à la prison de HMP Swaleside, située sur l’île de Sheppey, dans le Kent. Une grève des services postaux a contraint les protagonistes à modifier leurs plans : Dale devait se rendre à Brighton pour récupérer les envois auprès de Sallis.

Selon le dossier, Sallis s’est finalement désengagée après un différend avec Sharif portant sur le prix des envois et des publications sur les réseaux sociaux. Le juge a estimé que cet épisode n’était pas nécessairement lié à un sursaut de conscience, mais plutôt à une atténuation de son enthousiasme pour l’opération.

Pour leur rôle dans l’affaire, Lilea Sallis, 28 ans, a été condamnée à deux ans et demi de prison, et Shahid Sharif à 27 mois ; Sharif est détenu à HMP Wandsworth et purge une autre peine de 12 ans et 10 mois pour un braquage violent d’une bijouterie sur la côte sud. Mme Dale a démissionné de l’administration pénitentiaire après sa condamnation.

La défense de Dale avait présenté un dossier médical mentionnant dépression, anxiété, trouble de la personnalité émotionnellement instable et syndrome de stress post‑traumatique (PTSD), arguant qu’elle était mal préparée à l’environnement carcéral. Le juge a néanmoins considéré que ces difficultés ne constituaient pas une excuse pour ses actes et a confirmé la sévérité de la peine prononcée.