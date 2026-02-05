Afrique du Sud: Stellenbosch FC, la bête noire des Kaizer Chiefs en Coupe

La saison prend une tournure surprenante pour Kaizer Chiefs lorsqu’il s’agit des joutes à élimination directe face à Stellenbosch FC. En championnat, les Chiefs ont affiché une supériorité évidente lors de leur confrontation initiale, mais dès que l’enjeu devient couperet, c’est l’équipe de Stellenbosch qui prend l’ascendant.

La première désillusion pour le club de Soweto remonte au 5 octobre 2025, en huitièmes de finale de la Knockout Cup. Après un affrontement âpre et indécis, la qualification s’est jouée aux tirs au but ; ce sont finalement les joueurs de Stellenbosch qui ont eu le dernier mot (5-4), mettant un terme au parcours des Chiefs dans cette compétition.

La même trajectoire s’est répétée récemment en Coupe d’Afrique du Sud : mercredi, en 16es de finale, Stellenbosch a une nouvelle fois éliminé Kaizer Chiefs en s’imposant 2-1. Cette victoire confirme que, malgré les résultats en championnat, les rencontres à enjeu unique sourient largement aux visiteurs.

Ce contraste est d’autant plus marquant que Kaizer Chiefs avait dominé son adversaire lors de la première journée de la saison, avec un succès net 2-0. Pourtant, sur le terrain des coupes, Stellenbosch semble avoir mis au point une stratégie efficace pour contrarier les ambitions des Chiefs, devenant leur véritable cauchemar dans les compétitions à élimination directe cette saison.