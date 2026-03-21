Afrique du Sud: l'ANC dément toute «influence extérieure» sur les processus électoraux

Le Congrès national africain (ANC) a formellement rejeté les allégations contenues dans l’enquête baptisée « Propaganda Machine », conduite par un réseau de journalistes coordonné par Forbidden Stories et auquel participent notamment des médias internationaux. Les enquêteurs affirment, sur la base de documents internes divulgués, que la structure Africa Politology — un cabinet de communication et d’influence lié à la Russie — aurait appuyé l’ANC lors des deux derniers scrutins nationaux.

Selon le dossier publié par le collectif d’investigation, Africa Politology remonterait à l’initiative d’Evgueni Prigojine et aurait par la suite été intégrée aux services russes après la disparition de son fondateur. Les journalistes indiquent s’appuyer sur une série de fichiers internes à cette agence pour étayer leurs conclusions.

Dans un communiqué rendu public le vendredi 20 mars 2026 au soir, la formation au pouvoir a rejeté en bloc toute ingérence étrangère dans ses affaires électorales. L’ANC assure qu’aucun financement extérieur, qu’il soit direct ou indirect, n’a alimenté ses campagnes électorales et nie toute coopération avec des services de renseignement étrangers.

Le parti qualifie par ailleurs les révélations d’« entièrement infondées » et affirme qu’elles sont dénuées de preuves. Le consortium d’enquête, pour sa part, a mis en circulation plusieurs documents provenant d’une fuite interne à l’agence d’influence citée par l’enquête.

Contenu pointé par les documents

Parmi les éléments rendus publics figurent des échanges et des notes évoquant des rencontres impliquant Fikile Mbalula, secrétaire général de l’ANC, ainsi qu’un « plan de travail » destiné à mener des actions d’influence en Afrique du Sud et en Namibie au cours de l’année 2024. Ces pièces sont présentées par les enquêteurs comme des preuves de liens opérationnels entre des responsables sud-africains et des services russes.

Face à ces allégations, l’ANC parle de « prétendues divulgations » et dénonce une opération de désinformation visant, selon elle, à fragiliser la crédibilité du mouvement. Le débat public autour de ces documents illustre la montée des inquiétudes internationales sur l’impact des campagnes d’influence étrangères sur les processus démocratiques en Afrique.