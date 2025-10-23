Affaire Sodjinou: Les Démocrates face à la Cour constitutionnelle ce jeudi

Au Bénin, tous les regards sont tournés ce jeudi 23 octobre 2025 vers la Cour constitutionnelle, où s’ouvre l’audience plénière consacrée au contentieux entre le député Michel Sodjinou et le parti Les Démocrates, engagé dans une bataille juridique à fort enjeu politique.

Initialement prévue pour le lundi 20 octobre, l’audience avait été reportée à la demande du parti Les Démocrates. Le député Abdel Kamar Ouassagari, représentant du parti, avait sollicité un délai supplémentaire de 72 heures afin de compléter les pièces du dossier relatif à l’annulation du parrainage du député Michel Sodjinou.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le recours introduit par M. Ouassagari vise à contester une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou ayant invalidé la fiche de parrainage de Michel Sodjinou.

À lire aussi : Présidentielle 2026: Boni Yayi et le duo Agbodjo–Lodjou représentés à la Police judiciaire

Cette décision judiciaire a réduit le nombre de parrainages détenus par Les Démocrates à 27, soit en dessous du seuil constitutionnel de 28 signatures exigées pour présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2026.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

« Il est essentiel que la Cour nous accorde le temps nécessaire pour produire les éléments complémentaires démontrant la validité du parrainage de notre collègue », avait déclaré le député Ouassagari à la sortie de l’audience précédente, suspendue lundi.

En accédant à la requête du parti, la Cour constitutionnelle a manifesté sa volonté de garantir une procédure équitable et transparente.

À lire aussi : Bénin: Yayi, Agbodjo et Lodjou attendus ce matin devant la police judiciaire

L’audience plénière reprend donc ce jeudi, et le verdict attendu pourrait peser lourd sur la participation du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Parallèlement, une autre actualité retient l’attention: le président du parti, Boni Yayi, ainsi que le duo de candidats désignés Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, sont convoqués à la Direction de la police judiciaire à Cotonou. Une procédure distincte, d’ordre pénal, dont les détails n’ont pas encore été rendus publics.