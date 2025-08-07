Affaire Akponna: le HCPC dévoile ce jeudi le contenu de son rapport d’enquête

Le rideau pourrait enfin se lever ce jeudi 7 août 2025 sur l’un des dossiers les plus explosifs de l’année : l’affaire Akponna.

Au cœur des tensions, des projets d’investissements publics en eau potable et en énergie électrique à Parakou, dont la gestion fait l’objet de sérieuses interrogations. Le Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) convoque la presse et les institutions à Cotonou pour une cérémonie officielle de restitution de son rapport d’enquête.

L’enquête a été déclenchée à la suite des accusations publiques de l’ancien ministre Paulin Akponna. Dans une sortie médiatique retentissante, ce dernier avait dénoncé de graves irrégularités dans la conduite de plusieurs marchés liés aux infrastructures de base dans la capitale du Borgou.

Des soupçons de détournement de fonds, de conflits d’intérêts et de manipulations dans les procédures d’attribution ont ainsi éclaboussé des figures jusque-là considérées comme intouchables.

En réaction, le HCPC a mis en place une commission de vérification indépendante, avec pour mandat de fouiller, recouper et clarifier. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs ont passé au crible conventions de financement, appels d’offres, procès-verbaux, et rapports d’exécution. .

Cette restitution, très attendue, intervient dans un climat tendu. À Parakou, les coupures d’électricité et les pénuries d’eau sont devenues récurrentes. Le contenu du rapport pourra soit confirmer ou infirmer les graves accusations de l’ancien ministre Akponna qui a d’ailleurs présenté ses excuses dans cette affaire.