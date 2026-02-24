Ademola Lookman proche d’un record en Ligue des champions

Ce mardi soir, Ademola Lookman pourrait rapprocher un peu plus son nom des références nigérianes en Ligue des champions. L’ailier de l’Atlético Madrid se présente sur la pelouse avec l’opportunité de faire parler les chiffres face au Club Bruges.

À l’heure actuelle, Lookman totalise sept réalisations dans la compétition européenne reine. Une performance solide mais perfectible : deux buts inscrits lors de cette rencontre suffiraient pour le porter à hauteur d’Obafemi Martins, qui a inscrit neuf fois en C1 au cours de sa carrière.

Cependant, même une journée inspirée ne lui permettrait pas encore de détrôner le meilleur buteur nigérian historique de la compétition.

Classement et perspectives

Obafemi Martins demeure donc, pour l’instant, le deuxième meilleur buteur nigérian en C1 avec ses neuf réalisations. Lookman, s’il trouve le chemin des filets à deux reprises ce soir, rejoindrait cet ancien attaquant au nombre de buts marqués en Ligue des champions.

Le record à battre reste détenu par Victor Osimhen, auteur de 15 buts en phase finale de la C1 et toujours en activité avec Galatasaray, ce qui laisse la porte ouverte à une progression supplémentaire de son total.