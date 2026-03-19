Accusations de complot contre le Niger: réponse du chef d’état-major béninois

Face aux accusations persistantes évoquant un supposé complot ourdi par le Bénin avec la France pour déstabiliser ses voisins, notamment le Niger, le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi, a tenu à lever toute ambiguïté.

Reçu sur les ondes de Bip Radio, le patron de l’armée béninoise a rejeté fermement les soupçons de collusion militaire ou stratégique avec une puissance étrangère en vue de fragiliser un pays voisin.

« Nous pensons à notre pays, à notre sécurité, à notre stabilité. À personne d’autre », a-t-il déclaré, mettant en garde contre les lectures complotistes qui, selon lui, brouillent la compréhension des enjeux sécuritaires réels dans la sous-région.

Le général Gbaguidi a rappelé que l’action des Forces armées béninoises s’inscrit exclusivement dans un cadre de défense nationale et de coopération régionale légale. Pour lui, le Bénin ne saurait être instrumentalisé dans des stratégies de déstabilisation qui ne serviraient ni ses intérêts ni ceux de ses voisins.

En adoptant un ton mesuré, le chef d’état-major a cherché à désamorcer la polémique sans entrer dans une logique d’escalade verbale. Le message est clair : le Bénin revendique une posture de responsabilité, centrée sur la protection de son territoire et la stabilité régionale, loin des narratifs de confrontation géopolitique.

Il iimporte de rappeler que le chef d’état major de l’armée béninoise reçoit ce jeudi, les chefs d’état major français et ivoirien dans le cadre d’une coopération sécuritaire.