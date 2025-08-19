Accident de Glazoué: la compagnie STM exprime sa compassion et appelle à l’unité dans la prière

Deux jours après le drame survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 à Glazoué, la compagnie de transport en commun STM, propriétaire du bus accidenté, a réagi par un communiqué publié ce lundi 18 août sur son site officiel.

La société basée au Togo a présenté « ses sincères condoléances aux familles et personnes éplorées », exprimant sa « profonde compassion et solidarité envers les passagers concernés, ainsi qu’à leurs familles durement éprouvées ».

Dans ce communiqué intitulé STM en deuil, la direction a invité les populations « à garder patience et à nous unir dans la prière face à cette tragédie ». Elle a également invoqué « Allah » afin qu’il « apaise les cœurs et accorde la paix aux victimes ».

La compagnie a rappelé qu’elle reste dans l’attente des conclusions officielles, tout en soulignant que la situation est prise en charge par les autorités compétentes.

Bilan actualisé

Selon les dernières informations, le bus immatriculé au Mali transportait 54 passagers. Neuf rescapés ont été évacués à l’hôpital dès les premières heures. Après plusieurs heures d’opérations de repêchage, 26 nouveaux corps ont été extraits du fleuve Ouémé dans la soirée du lundi 18 août, portant le bilan provisoire à 27 morts.

Le bus avait pris départ de Lomé (Togo) pour Niamey (Niger), mais a perdu le contrôle au niveau du pont de Thio, sur la Route inter-États n°2, avant de basculer dans le fleuve.

De son côté, le gouvernement béninois a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et réaffirmé son engagement à poursuivre les recherches pour retrouver d’éventuels disparus.