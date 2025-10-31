Absence de LD à la presidentielle de 2026: Wilfried Houngbedji dédouane le gouvernement
Invité de l’émission Invité Afrique ce vendredi 31 octobre 2025 sur RFI, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est exprimé sur le cas du député Michel Sodjinou, élu sous la bannière du parti Les Démocrates (LD).
Face au journaliste Christophe Boisbouvier, il a écarté toute responsabilité du pouvoir dans cet épisode qui a fragilisé la candidature du parti de l’ancien président Boni Yayi à la présidentielle de 2026.
Interrogé sur le retrait du parrainage du député, qui a compromis la participation du parti d’opposition au scrutin, Wilfried Léandre Houngbédji a estimé qu’il s’agissait avant tout d’un problème interne. Selon lui, la gouvernance du parti aurait dû anticiper les tensions internes.
« S’il sait qu’il a le nombre juste de parrains, il fallait adapter sa gouvernance de façon à contenter les uns et les autres et faire en sorte qu’à l’arrivée, il y ait une médiane qui rassemble toutes les tendances au sein du parti », a-t-il souligné.
Le porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait que cette défection ne relevait d’aucune manœuvre politique.
« Nous prenons acte tout simplement. Nous, on ne demandait pas tant que ça, parce qu’on s’est préparé avec la qualité de notre gouvernance », a-t-il affirmé, ajoutant que la majorité présidentielle disposait déjà d’« un candidat au profil éloquent pour battre n’importe quel adversaire ».
Répondant à ceux qui soupçonnent le pouvoir de vouloir étouffer toute opposition à sept mois de l’élection, Wilfried Léandre Houngbédji a rappelé que le président Talon avait toujours assumé la confrontation démocratique. « Pendant plus de neuf ans, il a affronté l’opposition sous toutes ses formes », a-t-il fait remarquer.
Selon lui, le chef de l’État aspire désormais à un climat politique apaisé pour l’après-2026.
« Il a dit face aux jeunes qu’il aimerait qu’après lui, la classe politique trouve le moyen de se mettre ensemble pour promouvoir le développement du pays », a conclu le porte-parole.
