RDC : le patron du SAEMAPE préconise un appui financier pour accompagner le passage à la petite mine

En République démocratique du Congo, l’exploitation minière artisanale fait vivre de nombreuses personnes, mais demeure peu productive et difficile à encadrer. Le manque de moyens financiers freine notamment son évolution vers une petite mine mécanisée, jugée plus structurée et plus efficace.

Le directeur général du Service d’assistance et d’encadrement de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, plaide pour une accélération de la transformation du secteur. Il met particulièrement l’accent sur la situation du Kasaï oriental, où l’activité minière artisanale occupe une place importante dans les moyens de subsistance des populations.

Selon lui, le passage à la petite mine nécessite un accompagnement financier adapté. Les exploitants artisanaux disposent rarement des ressources suffisantes pour acquérir les équipements, améliorer leurs méthodes de production et respecter les exigences liées à l’organisation du secteur.

Cette transition doit permettre de sortir progressivement d’un modèle reposant principalement sur des outils rudimentaires et une organisation informelle. Elle pourrait également faciliter un meilleur encadrement des activités minières et contribuer à une hausse de la productivité.

Un financement jugé indispensable

Le SAEMAPE, chargé d’assister et d’encadrer les exploitants artisanaux et ceux de la petite mine, considère que l’appui financier constitue l’un des principaux leviers de cette mutation. Sans mécanismes de financement accessibles, les opérateurs risquent de rester confinés à une production limitée et à des conditions de travail difficiles.

La mécanisation ne se résume toutefois pas à l’acquisition de machines. Elle suppose aussi un accompagnement technique, une organisation plus rigoureuse des exploitants et un cadre permettant de mieux contrôler les activités minières.

Dans le Kasaï oriental, cette évolution est présentée comme un enjeu à la fois économique et social. L’exploitation artisanale procure des revenus à de nombreuses personnes, mais sa faible productivité et ses difficultés de régulation limitent les bénéfices qu’elle pourrait générer pour les travailleurs et pour l’économie locale.

La proposition de Jean-Paul Kapongo Kadiobo intervient ainsi dans le débat sur la modernisation du secteur minier artisanal congolais. Elle met en avant la nécessité de mobiliser des ressources pour accompagner les exploitants dans leur passage vers une petite mine mécanisée, tout en renforçant l’encadrement de leurs activités.