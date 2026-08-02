Égypte : le FMI accorde 1,7 milliard de dollars pour soutenir les programmes économiques en cours

Le Fonds monétaire international a annoncé un nouveau décaissement d’environ 1,7 milliard de dollars en faveur de l’Égypte. Cette enveloppe porte à 7,3 milliards de dollars le total des montants versés au pays dans le cadre des accords conclus avec l’institution.

Le versement intervient après l’achèvement de la septième revue du programme soutenu par le mécanisme élargi de crédit. Il fait également suite à l’examen d’un deuxième volet consacré au renforcement de la résilience économique et à la viabilité du développement.

Le FMI a salué les progrès accomplis par les autorités égyptiennes sur le front macroéconomique. L’institution a notamment relevé les efforts engagés pour stabiliser l’économie et améliorer les principaux équilibres financiers du pays.

Dans le même temps, le Fonds a appelé Le Caire à accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles. Ces mesures doivent notamment contribuer à renforcer le rôle du secteur privé et à créer les conditions d’une croissance plus durable.

Des réformes encore attendues

Le programme soutenu par le FMI prévoit une série de mesures destinées à réduire les déséquilibres économiques de l’Égypte. Il vise également à améliorer la gestion des finances publiques et à renforcer la capacité du pays à faire face aux chocs extérieurs.

L’institution financière internationale considère que les autorités doivent poursuivre leurs efforts pour garantir une plus grande flexibilité du taux de change. Elle insiste aussi sur la nécessité de limiter l’intervention de l’État dans certaines activités économiques.

Le nouveau décaissement intervient alors que l’Égypte reste confrontée à d’importants besoins de financement. Le pays cherche à préserver ses réserves en devises et à contenir les pressions exercées par le coût du service de la dette.

Le FMI a indiqué que la poursuite de son soutien dépendrait de la réalisation des engagements prévus dans le programme. Les prochaines évaluations devront donc mesurer les progrès réalisés dans les réformes économiques et structurelles.