Abomey-Calavi: la mairie alerte sur la présence de corps abandonnés dans les morgues

La mairie d’Abomey-Calavi a tiré la sonnette d’alarme ce mercredi 6 août 2025 à travers un communiqué officiel portant sur une situation préoccupante : plusieurs dépouilles conservées dans des morgues locales restent sans réclamation depuis plus d’un an.

Les morgues concernées sont notamment celles du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, de l’Hôpital de zone d’Abomey-Calavi/So-Ava, ainsi que le funérarium Les Anges.

Face à la prolongation anormale de la conservation de ces corps, la mairie appelle les familles concernées à se manifester au plus tard le 11 août 2025. Selon le communiqué, la liste d’identification des défunts est affichée à l’intérieur de l’hôtel de ville, plus précisément sur le tableau d’affichage N°5 situé dans le hall principal.

Le maire Angelo Évariste Ahouandjinou invite instamment les proches des défunts à se rapprocher, dans les plus brefs délais, des commissariats de police ou du parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abomey-Calavi pour les démarches nécessaires.

L’autorité communale précise qu’il s’agit d’une mesure réglementaire et souligne l’importance d’une réaction rapide afin d’éviter des inhumations sans la présence des familles. Elle en appelle à la responsabilité et à la compréhension de tous pour un règlement digne de cette situation sensible.