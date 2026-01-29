Abdoul Koné quitte le Stade de Reims pour le RB Leipzig

Le Stade de Reims a officialisé ce jeudi le transfert du défenseur français Abdoul Koné au RB Leipzig tout en confirmant qu’il restera prêté au club rémois jusqu’à la fin de la saison de Ligue 2 BKT. Agé de 20 ans et mesurant 1,92 m, Koné terminera donc l’exercice en Champagne avant d’intégrer l’effectif allemand en vue de la saison 2026/27, selon les communiqués publiés par les deux clubs.

Dans son communiqué, le Stade de Reims précise que le transfert a été conclu « sous réserve du prêt d’Abdoul Koné en Champagne jusqu’à la fin de la saison ». Le club ajoute que cette condition, posée par le Stade, est « pleinement partagée par le joueur, attaché à l’institution qui l’a révélé et désireux de terminer l’exercice en Rouge et Blanc afin d’accompagner l’équipe dans son objectif de montée en Ligue 1 ». Ces déclarations confirment que le club et le joueur ont convenu d’un prêt permettant à Koné de poursuivre la saison avec Reims.

Arrivé au Stade de Reims en 2023 en provenance du Paris FC, Abdoul Koné a participé cette saison à 18 matches de Ligue 2 BKT, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Le club avait fait de lui un élément de son effectif depuis son arrivée l’an dernier, et ses statistiques de la saison en cours sont citées dans les communiqués officiels relatifs au transfert.

Modalités annoncées par les clubs

Le RB Leipzig, pour sa part, a publié un communiqué indiquant que le défenseur central de 1,92 m « restera à Reims en prêt jusqu’à la fin de la saison actuelle, poursuivant son développement en Ligue 2, avant de rejoindre officiellement l’effectif du RB Leipzig en vue de la saison 2026/27 ». L’énoncé du club allemand confirme la durée du prêt et précise le calendrier prévu pour l’intégration du joueur dans son groupe professionnel.

Les deux clubs ont ainsi communiqué de manière coordonnée sur la nature du transfert : un accord de transfert conclu entre le Stade de Reims et le RB Leipzig assorti d’un prêt immédiat d’Abdoul Koné à Reims jusqu’à la clôture de la saison en cours. Les éléments rendus publics mentionnent explicitement l’accord du joueur avec cette modalité et soulignent son attachement à l’institution rémoise.

Le communiqué du Stade de Reims et celui du RB Leipzig reprennent les informations essentielles sur l’opération : identification du joueur (nom, âge, taille), origine du transfert (arrivée à Reims depuis le Paris FC en 2023), nombre de matches joués en Ligue 2 BKT cette saison (18), statistiques personnelles (un but, une passe décisive) et calendrier de prise d’effectif au RB Leipzig (saison 2026/27).

