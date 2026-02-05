Abderrahman Rebbach marque pour le Deportivo Alavés en Coupe du Roi face à la Real Sociedad

Le mercredi 4 février 2026, Abderrahman Rebbach s’est mis en évidence lors du quart de finale de la Coupe du Roi opposant le Deportivo Alavés à la Real Sociedad. Cette confrontation entre deux équipes basques a vu l’ailier algérien trouver le chemin des filets très tôt dans la partie.

Au cours de la huitième minute, Rebbach a trompé la vigilance adverse d’une frappe depuis les abords de la surface qui a filé au fond malgré une légère déviation du gardien Alex Remiro, touchant le ballon du bout des doigts. L’action était lancée par une passe décisive d’Aitor Mañas, qui a parfaitement su mettre son coéquipier en position de tir.

Avec ce but, le joueur algérien porte désormais son total en Coupe du Roi cette saison à un but et deux passes décisives en trois rencontres. À la pause, le Deportivo Alavés menait 2-1 face à la Real Sociedad, situation favorable pour atteindre la demi-finale.

La rencontre, toujours en cours au moment des faits, revêt une importance particulière pour la suite du parcours en Coupe du Roi et pour la dynamique des deux clubs en compétition.