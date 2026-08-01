66 ans d’indépendance du Bénin: les temps forts de la première fête nationale de Romuald Wadagni

Le Bénin a célébré, ce samedi 1er août 2026, le 66ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Organisée sur le Boulevard de la Marina à Cotonou, la cérémonie officielle a été marquée par plusieurs séquences fortes, aussi bien sur le plan institutionnel que symbolique.

Première fête nationale présidée par Romuald Wadagni, l’événement a notamment été marqué par le retour de Boni Yayi à cette célébration, la présence de Patrice Talon, la participation de l’armée nigériane et un bain de foule du chef de l’État à l’issue des festivités.

Première célébration de l’indépendance sous Romuald Wadagni

Élu président de la République en avril dernier, Romuald Wadagni a présidé pour la première fois les cérémonies officielles du 1er août en qualité de chef de l’État. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au Monument aux Dévoués, il a passé les troupes en revue avant de donner le coup d’envoi du traditionnel défilé militaire et paramilitaire.

Entouré des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que du corps diplomatique, le chef de l’État a assisté au passage des différentes unités engagées dans le défilé.

Le retour remarqué de Boni Yayi aux côtés de Patrice Talon

L’un des faits marquants de cette célébration restera sans doute la présence simultanée des anciens présidents Boni Yayi et Patrice Talon dans la tribune officielle.

Cette image revêt un caractère particulier. Durant les dix années de présidence de Patrice Talon, Boni Yayi avait, à plusieurs reprises, décliné les invitations aux cérémonies officielles de la fête nationale, sur fond de tensions politiques.

Sa participation à cette édition 2026 met ainsi en évidence un climat institutionnel plus apaisé.

Patrice Talon, qui a quitté le pouvoir après deux mandats, assistait quant à lui pour la première fois à cette cérémonie en tant qu’ancien chef de l’État, laissant désormais la place protocolaire au président Romuald Wadagni.

Le Nigeria invité d’honneur du défilé militaire

Autre moment fort de la matinée : la participation d’un détachement des forces armées nigérianes au défilé militaire.

Le passage des soldats nigérians aux côtés des Forces armées béninoises a illustré la coopération sécuritaire entre Cotonou et Abuja, dans un contexte où les enjeux de défense demeurent au cœur des priorités de la sous-région.

L’hymne national résonne en dendi

La cérémonie a également été marquée par l’interprétation de L’Aube Nouvelle en langue dendi. Très applaudie par le public, cette séquence a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’initiative s’inscrit dans la continuité de la politique de valorisation des langues nationales engagée ces dernières années. Après des interprétations en fon puis en adja lors des précédentes célébrations, le dendi était cette année à l’honneur.

Un bain de foule pour clôturer la cérémonie

À la fin du défilé, Romuald Wadagni est allé à la rencontre des populations venues assister aux festivités. Le chef de l’État a eu droit à un bain de foule le long du Boulevard de la Marina, saluant les nombreux citoyens qui l’acclamaient.

Cette proximité avec le public a constitué la dernière image forte de cette célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance, une édition marquée par des gestes de continuité institutionnelle, des symboles d’unité nationale et une volonté affichée de renforcer le lien entre les autorités et les populations.