Florent Pagny se dit « au bout de sa vie » après 40 ans de carrière

Florent Pagny fait son retour sur scène après une tournée de vingt concerts marquée par une annonce personnelle majeure : le chanteur a appris qu’il souffrait d’un cancer durant cette période intense. Les représentations se sont achevées le 19 juillet à l’Olympia de Paris, chaque date affichant complet, et l’artiste a exprimé le souhait de lever le pied pour prendre du temps pour lui après ces mois éprouvants.

Artiste emblématique des années 1990 depuis le succès de N’importe quoi, Pagny avait prévu cette tournée à l’occasion de ses soixante ans. Au fil des concerts, il a partagé la scène avec plusieurs de ses anciens protégés de l’émission The Voice, dont le groupe Il Cello, et a multiplié les rendez-vous avec un public fidèle qui a répondu présent jusqu’à la dernière date à l’Olympia.

Dans le cadre de cette série de spectacles, le chanteur a adopté une préparation physique stricte : dix minutes de rameur, vingt minutes de tapis et cinquante pompes avant les représentations, avec l’abstinence d’alcool et la suppression d’un plat de pâtes habituel avant le spectacle. Quelques mois auparavant, il avait signé son grand retour dans The Voice pour une nouvelle saison, sans pour autant fermer la porte à un éventuel retour futur dans l’émission, tout en soulignant son besoin de repos.

Un discours touchant sur scène

Au moment de quitter son public, Florent Pagny a tenu un discours émouvant dans lequel il a remercié les spectateurs pour leur accueil et évoqué l’énergie qu’il puise auprès d’eux : « Merci pour cet accueil. J’adore arriver au milieu de vous, j’adore ce moment où je ressens vos bonnes ondes (…) C’est un vrai plaisir de faire de la musique pour un public comme vous », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué l’amitié et le soutien reçus pendant sa maladie, citant notamment le chanteur Vianney, qui lui a offert la chanson T’aimer encore alors qu’ils étaient ensemble dans The Voice. « L’ami Vianney m’a offert cette magnifique chanson lorsque nous étions ensemble dans The Voice et qu’il me voyait lutter [contre la maladie]. Elle est restée dans mon ordinateur pendant trois ans », a raconté Pagny.

La tournée et les déclarations publiques font suite à des événements personnels avérés, parmi lesquels un cambriolage dont le chanteur a récemment été victime, mentionné par ses équipes et les médias au cours de cette période. Interrogé sur la longévité de sa carrière lors d’une apparition dans l’émission La Boîte à Questions de Canal+, il a été invité à compléter la phrase « Après presque quarante ans de carrière… » et a répondu en plaisantant : « Après presque quarante ans de carrière, Florent Pagny est au bout de sa life ». Il a ensuite nuancé immédiatement par l’oralité de la plaisanterie en précisant « Non je plaisante. Il est là et pourtant on ne le voit pas beaucoup ».

Calendrier : Florent Pagny renouera avec la scène le 12 octobre prochain.