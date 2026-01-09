CAN 2025 / Quarts de finale: Mali – Sénégal, Cameroun – Maroc, le programme de ce vendredi

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive avec deux affiches ce vendredi, entre le derby Sénégal–Mali et le choc explosif Maroc–Cameroun, pour des places en demi-finales.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive ce vendredi avec l’ouverture des quarts de finale. Deux affiches de prestige sont au programme, avec des enjeux considérables. En ouverture, le Sénégal retrouve le Mali pour un derby ouest-africain toujours chargé d’intensité. Favoris sur le papier, les Lions de la Teranga avancent avec assurance après un parcours maîtrisé, mais ils savent qu’ils devront se méfier d’Aigles maliens combatifs, solides collectivement et animés par une farouche ambition de bousculer l’ordre établi.

En soirée, Rabat vibrera au rythme du duel entre le Maroc et le Cameroun. Soutenus par leur public, les Lions de l’Atlas miseront sur leur qualité technique face à des Lions indomptables rompus aux grands rendez-vous continentaux. Une confrontation au parfum de finale anticipée, où la moindre erreur pourrait être fatale.

Programme du vendredi 9 janvier 2026 (heure en GMT+1):

17h00 : Mali vs Sénégal (Tanger)

20h00 : Cameroun vs Maroc (Rabat)