PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
AccueilElections Générales 2026 au BéninElections générales de 2026: les précisions de la CENA sur le recrutements des agents des postes de vote
Bénin

Elections générales de 2026: les précisions de la CENA sur le recrutements des agents des postes de vote

Elections Générales 2026 au Bénin
Par edlecteur
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
La CENA au Bénin
La CENA au Bénin Ph: RBM
- Advertisement -

Dans un communiqué relayé par Le Matinal, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a détaillé les procédures à suivre pour le dépôt des dossiers de candidature des membres des postes de vote, dans le cadre des élections générales prévues en 2026.

Selon les précisions apportées, les candidats disposent de deux options pour soumettre leur dossier: en ligne ou en présentiel. Toutefois, la CENA insiste sur le caractère exclusif de ces modalités :

« Chaque candidat doit choisir une seule des deux options de dépôt », souligne le communiqué.

- Publicité-

Pour le dépôt en ligne, les doivent être enregistrées via la plateforme officielle : https://ecrecrutement.cena.bj. Ce canal restera accessible jusqu’au 30 septembre 2025 à 23h59. Au-delà de cette échéance, aucune soumission en ligne ne sera acceptée.

Pour le dépôt physique, les candidats optant pour le dépôt en présentiel devront remettre leur dossier aux équipes de la CENA déployées sur le terrain. Cette phase s’étendra du 5 au 19 septembre 2025, date limite pour la réception des dossiers papier.

- Publicité-

La Commission appelle les postulants à une vigilance accrue quant au respect des délais et des exigences documentaires. Elle recommande une préparation rigoureuse des dossiers et une consultation attentive des pièces requises.

« Le bon déroulement du processus électoral dépend aussi du sérieux des candidatures », rappelle Laurentine Adossou Davo, porte-parole de la CENA.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU
Bénin

Bénin: le MPL de Expérience Tèbè quitte le Cadre de concertation de l’opposition

Bénin

Journée de la jeunesse: Dedras ONG, Care Bénin/Togo et la Cedeao unissent leurs forces pour l’avenir

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau : Embaló reste en poste, l’opposition s’insurge

Mali

Mali : libération de 06 routiers sénégalais selon l’URS

Bénin

Présidentielle 2026: le gouvernement répond aux appels à la démission de Romuald Wadagni

Bénin

Agoué: un vol déjoué dans une église grâce à l’intervention du pasteur et de la police

Bénin

Présidentielle 2026: Bertin Coovi défend Romuald Wadagni et fustige les appels à sa démission

Bénin

Présidentielles de 2026 au Bénin: les confessions religieuses souhaitent une rencontre Talon-Yayi

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : qui sont les juges qui décideront des candidatures ?

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire – Disparition d’Ibrahim Zigui : la famille porte plainte pour enlèvement

VOIR TOUS LES FLASHS