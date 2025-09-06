Elections générales de 2026: les précisions de la CENA sur le recrutements des agents des postes de vote

- Advertisement -

Dans un communiqué relayé par Le Matinal, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a détaillé les procédures à suivre pour le dépôt des dossiers de candidature des membres des postes de vote, dans le cadre des élections générales prévues en 2026.

Selon les précisions apportées, les candidats disposent de deux options pour soumettre leur dossier: en ligne ou en présentiel. Toutefois, la CENA insiste sur le caractère exclusif de ces modalités :

« Chaque candidat doit choisir une seule des deux options de dépôt », souligne le communiqué.

Pour le dépôt en ligne, les doivent être enregistrées via la plateforme officielle : https://ecrecrutement.cena.bj. Ce canal restera accessible jusqu’au 30 septembre 2025 à 23h59. Au-delà de cette échéance, aucune soumission en ligne ne sera acceptée.

Pour le dépôt physique, les candidats optant pour le dépôt en présentiel devront remettre leur dossier aux équipes de la CENA déployées sur le terrain. Cette phase s’étendra du 5 au 19 septembre 2025, date limite pour la réception des dossiers papier.

La Commission appelle les postulants à une vigilance accrue quant au respect des délais et des exigences documentaires. Elle recommande une préparation rigoureuse des dossiers et une consultation attentive des pièces requises.

« Le bon déroulement du processus électoral dépend aussi du sérieux des candidatures », rappelle Laurentine Adossou Davo, porte-parole de la CENA.