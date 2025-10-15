2024 : concentration record de CO2 dans l’atmosphère, alerte l’ONU

En Brève

Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère ont connu en 2024 la plus forte hausse depuis le début des mesures en 1957, a averti l’ONU mercredi 15 octobre, appelant à une action urgente pour réduire les émissions. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a précisé que la concentration moyenne mondiale de CO2 a enregistré cette hausse historique et que les niveaux des trois principaux gaz à effet de serre — dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O) — ont chacun atteint de nouveaux records.

