Samuel Eto’o : « aujourd’hui, l’Afrique n’a plus vraiment de grandes nations du football »

Dans une interview accordée à la Tribune Afrique, la légende camerounaise, Samuel Eto’o, a évoqué son rôle d’ambassadeur du Qatar Legacy pour la promotion de la Coupe du monde 2022 et s’est penché sur le foot africain qui, selon lui, manque d’ambition.

Invité de marque à la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2022 tenue mercredi au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun, Samuel Eto’o s’est certainement réjoui que son pays ne soit pas tombé sur une grande équipe du continent. Pays hôte du tournoi, le Cameroun a en effet hérité du groupe A composé du Burkina Faso, de l’Ethiopie et du Cap-Vert.

Mais le grand rêve de l’ancienne gloire du barça pour son pays, ce n’est pas seulement de remporter le trophée de la CAN mais également d’aller loin et pourquoi pas gagner la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar en 2022. Un rêve qui deviendra une réalité si les acteurs africains se donnent les moyens pour, estime le Camerounais pour qui, l’Afrique ne dispose plus vraiment de grandes équipes. Il faut anticiper cette Coupe du monde avec l’ambition de jouer la finale, estime-t-il.

« Pour réussir, il faut donner aux joueurs africains les moyens d’y arriver avec une assistance technique et une préparation excellente (…) Aujourd’hui, l’Afrique n’a plus vraiment de grandes nations du football. Il reste encore le Cameroun, le Nigéria, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, qui sont en haut de l’affiche et plusieurs équipes progressent vite, mais globalement, il n’y a plus de grandes nations du football tout comme il n’y a pas non plus de petites nations du foot. Chacun a sa chance », a déclaré Samuel Eto’o dans une longue interview accordée récemment à la Tribune Afrique.

« Le Qatar est prêt pour le Mondial »

L’ancien capitaine des Lions indomptables a également évoqué son rôle d’ambassadeur du Qatar Legacy pour la promotion de la Coupe du monde de football 2022 : « Le Conseil suprême du Qatar m’a demandé de m’exprimer en leur nom, en qualité d’Ambassadeur pour la prochaine coupe du monde de football qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Je ne suis pas le seul, car il existe toute une famille d’Ambassadeurs qui soutiennent l’organisation du Mondial au Qatar. A la base, ce choix ne faisait pas l’unanimité, mais nous allons prouver que ce pays est capable d’organiser une superbe coupe du Monde », a-t-il expliqué.

Le Camerounais révèle qu’il vit à Doha depuis près de 4 ans. Il se dit très impressionné par la qualité des infrastructures de ce pays : « je peux vous dire qu’à côté des infrastructures qui sont actuellement en construction, le pays possède des équipements et des stades qui lui permettraient d’accueillir le Mondial dès demain ! Par ailleurs, les nouvelles technologies vont porter le succès du prochain Mondial et puis cet événement aura lieu pendant la meilleure saison de l’année, avec des températures agréables. Toutes les conditions pour la réussite de ce grand rendez-vous des amoureux du foot seront réunies », promet le jeune retraité.