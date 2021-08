CAN 2022: Asamoah Gyan craint le Maroc

La légende ghanéenne, Asamoah Gyan s’est aussi prononcée sur le tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2022, et s’est penchée sur la poule C considérée comme la plus relevée de la compétition.

Mardi 17 août dernier, se tenait au Palais des Congrès de Yaoundé, le tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2022 qui aura lieu du 19 janvier au 6 février au Cameroun. Un tirage qui a accouché de plusieurs derbys et trois gros chocs dont les retrouvailles entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire.

Invité de marque à la cérémonie, la légende ghanéenne Asamoah Gyan a eu la main lourde avec les Black Stars qui affronteront le Maroc, le Gabon et les Comores dans le groupe C, considéré comme le plus relevé de la compétition. Le meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde craint beaucoup les Lions de l’Atlas, qui ont battu son pays (1-0) en juin en match amical.

«Je pense que c’est un groupe difficile. Le Maroc est au-dessus, je crois qu’ils n’ont encaissé qu’un seul but lors des qualifications, ce qui en fait statistiquement l’un des plus forts du groupe», a prévenu l’ancien Rennais. «Le Ghana est également en haut, mais tous ceux qui se sont qualifiés pour la CAN sont là pour la gagner. Statistiquement, nous sommes au-dessus, mais nous ne savons pas ce qu’il va se passer. Nous devons juste rester concentrés et faire ce que nous pouvons faire pour nous qualifier dans ce groupe».