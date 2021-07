PSG: Sergio Ramos ne craint pas la concurrence

Arrivé au PSG cet été, le défenseur espagnol, Sergio Ramos, va se retrouver en concurrence avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Face aux médias ce mardi, l’ancien capitaine des Merengue assure qu’il ne craint pas la concurrence.

Après le recrutement de Sergio Ramos, le PSG se retrouve avec 3 défenseurs axiaux de classe mondiale. De quoi donner des nuits blanches à l’entraîneur de Paris, Mauricio Pochettino, pour composer son onze, la saison prochaine.

Si Ramos sait que sa place de titulaire n’est pas assurée, l’espagnol n’a pas pour autant peur de la concurrence. Face aux médias ce mardi, l’ancien madrilène prévient qu’il fera tout pour gagner sa place de titulaire.

« Personne n’est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c’est à moi d’aller sur le banc, je devrai travailler plus pour convaincre l’entraîneur. La saison est longue, tout le monde doit maintenir un bon état de forme. C’est bien de faire tourner l’équipe pour maintenir une bonne fraîcheur. Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG. Le système viendra de l’entraîneur. On ne peut pas toujours jouer de la même manière. Même si c’est un système qui ne m’est pas habituel, je suis prêt à m’adapter », a assuré Ramos.

Les supporters du PSG ont sûrement hâte que la saison débute, pour voir le nouveau visage de leur club avec Sergio Ramos.