Nigéria: 10 bandits tués par la police à l’ouest du pays

Dix bandits ont été tués ce week-end par la police lors d’une offensive des assaillants dans l’Etat du Niger. 2 policiers ont perdu la vie lors des échanges de tirs.

Des bandits ont attaqué la communauté Kundu ce samedi et ont enlevé plusieurs personnes malgré la présence des policiers. Selon The Nation, la fusillade entre forces de l’ordre et les bandits s’est soldée par 10 bandits tués et deux policiers morts.

Ce dimanche, le gouverneur du Niger, Abubakar Sani-Bello, s’est rendu dans la communauté de Kundu pour sympathiser avec les policiers, les appréciant d’avoir été assez courageux pour affronter les bandits. Il a déclaré que son administration ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les hommes obtiennent ce dont ils ont besoin.

Le Nigéria fait face à l’insurrection de la secte islamiste Boko Haram depuis quelques années. Le groupe terroriste a pris contrôle de plusieurs régions du pays et étend ses tentacules dans les pays environnants excepté le Bénin. Des enlèvements pour enfin réclamer des rançons ou des hécatombes humaines sont couramment enregistrés dans la première puissance économique de l’Afrique.